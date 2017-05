Wordt het tropisch of niet? Temperatuur kan oplopen tot 30 graden

EINDHOVEN - Behoefte aan wat vitamine D? Ga dan woensdag zeker even naar buiten. Het wordt een warme dag en misschien zelfs tropisch. De temperatuur kan in de provincie oplopen tot 30 graden.

In de ochtend is er nog vrij veel bewolking en kans op een bui. Maar later is het droog met flinke zonnige perioden.



Verbranden?

Er is een matige zuidoostenwind en het wordt 27 tot 30 graden. Zonnebrand is geen overbodige luxe. Volgens WeerOnline kan een onbeschermde huid woensdag binnen een kwartier verbranden.



Voor eindexamenkandidaten betekent de mogelijke tropische dag wellicht extra zweten in de zalen. Tip: veel water drinken en na afloop lekker een ijsje scoren en genieten van de zon. Of juist de schaduw, natuurlijk.



Afkoelen

Liefhebbers van het warme weer kunnen er trouwens niet lang van genieten. Onweersbuien verdrijven de warmte woensdagnacht. Op donderdag is het zelfs 10 tot 15 graden kouder.