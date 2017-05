Stadsbus vliegt in brand voor Avans Hogeschool in Tilburg

TILBURG - Op de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg is woensdagochtend een stadsbus in brand gevlogen. De brand brak rond zeven uur uit.

Dat gebeurde bij de bushalte voor de Avans Hogeschool.



Phil Quik werkt in het Studentensportcentrum naast de school en hij zag de vlammen uit de bus slaan.



"Het ging echt heel snel en het werd snel bloedheet", merkte hij toen hij aan het filmen was. Volgens Quik zaten er zo'n acht passagiers in de bus op tijd konden verlaten.Toen iedereen uit de bus was, sprak hij met de buschauffeur. "Bij de rotonde voor de bushalte kreeg hij een melding dat er iets mis was met de motor."Bij de halte stopte de chauffeur en maande alle passagiers de bus te verlaten. "Sommigen wilden blijkbaar eerst nog uitchecken", vertelde de chauffeur aan Quik.