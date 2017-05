Fietsen onder de regenboog in Eindhoven: "Love and let love"

EINDHOVEN - De Kruisstraattunnel in Eindhoven vormt de scheidslijn tussen de binnenstad en het naoorlogse stadsdeel Woensel. Maar vanaf woensdag is de tunnel het symbool van verbondenheid. Vandaag is het de internationale dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie en de tunnel is onder leiding van graffitikunstenaar Vincent Huibers veranderd in een regenboog waar dagelijks duizenden fietsers onderdoor rijden.

De internationale dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie ontstond toen de World Health Organization homoseksualiteit uit de lijst van ziekten schrapte. Dat is nog maar 27 jaar geleden. “Onvoorstelbaar dat dat nog maar zo kort geleden is”, zei Bianca van Kaathoven vanmorgen in het Omroep Brabant-programma Wakker!. Zij is van het COC in Eindhoven, een belangenorganisatie voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHTB’ers). Het COC en de gemeente Eindhoven hebben samen het initiatief voor de regenboogtunnel genomen.



Angst voor het onbekende

Volgens Van Kaathoven zijn er nog steeds mensen die angst hebben (een fobie) voor LHTB’ers. “Het is vooral de angst voor het onbekende. Op papier zijn LHTB’ers geaccepteerd maar dat betekent niet dat er ook sprake is van sociale acceptatie. Waar het om gaat is dat we met elkaar samenleven en samenwerken. Het is belangrijk dat een stad als Eindhoven dat laat zien met dit project”, aldus Van Kaathoven.



Huibers is één van de initiatiefnemers van het grootste graffitifestival in Nederland dat in Eindhoven wordt gehouden: ”Step in the Arena”. Daarom is hij door de gemeente gevraagd voor het regenboogproject in de Kruisstraattunnel. Op de muren van de tunnel staat de tekst “Love and let love”. “Dat is een duidelijke boodschap waar iedereen zich in kan vinden”, aldus Huibers.



In de Kruisstraattunnel zijn woensdagmiddag wat activiteiten waarbij het publiek onder leiding van de graffitikunstenaars zelf een stekje van de muren kunnen inkleuren.