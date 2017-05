FC Eindhoven-voorzitter Frans Janssen geschokt door ontuchtzaak

EINDHOVEN - FC Eindhoven-voorzitter Frans Janssen is geschokt door het nieuws dat ook bij zijn voetbalclub in de jaren zeventig een jeugdspeler seksueel is misbruikt. Zijn eerste zorg gaat uit naar het slachtoffer. “Maar we willen ook met hem nadenken over hoe we dit soort incidenten in de toekomst kunnen voorkomen”, aldus Janssen in het Omroep Brabant-programma Wakker!.

Nadat de Volkskrant enkele weken geleden ontuchtzaken onthulde bij PSV en Vitesse bereidde het bestuur van FC Eindhoven zich al voor op het ergste. “Je weet dan dat het heel dicht bij kan komen en dat blijkt nu ook”, aldus Janssen.



Op verzoek van het slachtoffer wil de FC Eindhoven-voorzitter niet op details in gaan. “Het klopt wat in de Volkskrant staat. Het slachtoffer is tijdens massages na een privé-training aangerand”.



Verschrikkelijke incidenten

Janssen heeft met het slachtoffer gesproken. “Het belangrijkste is dat we aan hem goede zorg verlenen. Daarnaast willen we met hem verder praten over hoe hij ons kan helpen om dit soort verschrikkelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. We moeten er voor zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. Niet bij FC Eindhoven, niet in de sportwereld, nergens meer. Ik weet dat dat een illusie is, maar we moeten er wel alles aan doen om dat te voorkomen”, aldus Janssen.



Meldpunt

Zijn club FC Eindhoven heeft na het bekend worden van de incidenten bij PSV en Vitesse een meldpunt geopend. Daar heeft zich nog niemand gemeld, het slachtoffer van FC Eindhoven benaderde de Volkskrant. Janssen: “ik hoop echt dat als er meer slachtoffers zijn, zij zich melden zodat wij hulp kunnen bieden en er samen voor kunnen zorgen dat dit nooit meer gebeurt.



De verdachte van het misbruik is overigens overleden.