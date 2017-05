Provincie gaat weer nat bij omleiding N69 Valkenswaard

VALKENSWAARD - De plannen om een nieuwe verbindingsweg van Valkenswaard naar de Locht in Veldhoven aan te leggen begint op een Echternach-processie te lijken: drie stappen vooruit twee stappen achteruit. De Raad van State heeft woensdag beslist dat de provincie het huiswerk opnieuw over moet doen. Weer is er twintig weken uitstel.

De nieuwe weg heet officieel 'Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69'. Daarmee wil de provincie de N69 ontlasten. De weg loopt van Eindhoven via Waalre en Valkenswaard naar de Belgische grens.



Met het ontlasten van de weg wordt de leefbaarheid in vooral Waalre en Valkenswaard beter. Daar rijden nu dagelijks grote aantallen auto's en vrachtwagens doorheen.



Tegen die nieuwe verbinding is veel bezwaar omdat sommigen de weg een aanslag op de natuur vinden. Tijdens een eerdere zitting concludeerde de bestuursrechter al dat de provincie het onderzoek naar de gevolgen van de weg op de natuur niet goed had gedaan. Het huiswerk moest over.



Natte gebieden

Vervolgens kwam de provincie met een oplossing van meer natte gebieden die meer stikstof zouden absorberen. Maar tijdens de zitting bij de Raad van State kwam de provincie opeens met een ander standpunt. "Ze hadden het niet goed voorbereid", aldus een woordvoerster van de Raad van State.



Het hoogste rechtsorgaan van Nederland bepaalde woensdag dat de provincie nu eerst maar eens goed moet gaan nadenken over wat ze wil. Als ze dat toch doet moet meteen bekeken worden wat meer natte gebieden betekenen voor de veiligheid. Er lopen namelijk een natuurlijke breuklijn en buisleiding door het gebied.