Juf die verliefd werd op vader leerling mag terugkomen op basisschool in Lepelstraat

LEPELSTRAAT - Een leerkracht van basisschool De Wegwijzer in Lepelstraat die werd overgeplaatst naar een andere school, omdat ze een relatie was aangegaan met een gescheiden vader van een kind uit haar klas, mag na de zomervakantie weer terugkomen.

Dat staat in een brief van de directeur en het schoolbestuur aan de ouders van De Wegwijzer. Zo meldt BN DeStem woensdag.



Overleg

Het besluit zou zijn genomen in overleg met de medezeggenschapsraad en het ouderpanel van de school.



De juffrouw maakt het schooljaar nog op een andere school binnen schoolbestuur Lowys Porquin af. De directeur wil geen toelichting geven op de terugkeer.



Liefdesrelatie

Het vertrek van de leerkracht vanwege de liefdesrelatie leidde voor de meivakantie tot veel emoties op de school. Ouders begonnen een actiecomité op de juf op De Wegwijzer te houden.



Het schoolbestuur en de directie besloot de vrouw 'vanwege bepaalde risico's' weg te sturen.