NL-alert verstuurd voor zeer grote brand in schuimrubberfabriek Polyvlok in Breda

BREDA - De brandweer is woensdagochtend rond massaal uitgerukt voor een grote brand in schuimrubberfabriek Polyvlok aan de Mijkenbroek in Breda. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft rond tien over halftwaalf een NL-Alert vestuurd. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Het vuur brak kort voor halftwaalf uit. De brandweer spreekt van een 'zeer grote brand'. In het pand zijn geen personen meer aanwezig zijn.



Het pand staat volledig in brand, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur gaat gepaard met grote zwarte rookwolken.De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de naastgelegen panden.Polyvlok is onder meer gespecialiseerdin het produceren en ontwikkelen van binnenkussens voor de meubelindustrie. Zo is op de website van het bedrijf te lezen.Het is niet de eerste keer dat Polyvlok wordt getroffen door een brand. In 1997 brandde het bedrijfspand, dat toen in Teteringen gevestigd was, ook af. Uiteindelijk is het bedrijf in Breda opnieuw begonnen.

Het is niet de eerste keer dat Polyvlok wordt getroffen door en brand. In 1997 brandde het bedrijfspand ook af.Het is niet de eerste keer dat Polyvlok wordt getroffen door en brand. In 1997 brandde het bedrijfspand ook af.