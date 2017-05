Pal-V wil start- en landingsbaan in Raamsdonksveer voor vliegende auto

RAAMSDONKSVEER - Het bedrijf Pal-V dat vliegende auto’s maakt wil graag een start- en landingsbaan in Raamsdonksveer. Binnenkort heeft het bedrijf een gesprek met de gemeente Geertruidenberg over een vergunning. De zogenoemde airstrip zou tweehonderd meter lang en vijftig meter breed worden.

“Het wordt geen compleet vliegveld in Raamsdonksveer met veel vliegbewegingen”, benadrukt Marco van den Bosch, Director Marketing bij Pal-V. “We willen de baan gebruiken om bijvoorbeeld demonstraties te kunnen geven aan klanten of tijdens evenementen.”

Het bedrijf is blij dat het kan gaan sparren met de gemeente over de start- en landingsbaan. “We hebben de wens uitgesproken voor een airstrip bij het bedrijf en de gemeente heeft ons toen benaderd om in gesprek te gaan”, legt Van Den Bosch uit.



Het lijkt erop dat Geertruidenberg het bedrijf graag binnen de gemeentegrenzen houdt. “Maar we moeten ons niet teveel zelf op onze borst kloppen”, lacht de directeur.

Vliegende auto's al verkocht in heel de wereld

Pal-V werkt hard aan de eerste commerciële vliegende auto ter wereld. Het eerste model, de Liberty Pioneer, rolt eind december 2018 uit de fabriek in Raamsdonksveer. Negentig stuks worden er gebouwd. De vliegende auto’s kosten een half miljoen euro.



De verkoop van de de Pal-V startte drie maanden geleden en loopt goed. Van de eerste serie is inmiddels de helft ongeveer verkocht. Ze gaan straks de hele wereld over. Pal-V heeft al meerdere klanten in Amerika, Dubai en China. “Maar ook in Nederland en België hebben we er een aantal verkocht”, weet Van den Bosch.

Brevet halen ook in Brabant

Voordat je mag rijden en vliegen in de Liberty Pioneer moet je wel een brevet halen. Dat kan ook op Brabantse Bodem namelijk op Breda International Airport. Vanaf juli start daar de Pal-V FlyDrive Academy. “Wereldwijd is dat de eerste opleiding waar je een vliegende auto kan leren besturen”, benadrukt Van Den Bosch de pioniersrol van Pal-V.