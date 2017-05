Droom van 7-jarige Jef komt uit: Een dagje treinconducteur en machinist

HELMOND - Passagiers in de trein van Deurne naar Helmond keken woensdagmorgen verrast op toen hun kaartje werd gecontroleerd. De conducteur was de 7-jarige Jef uit Mierlo-Hout. Hij is gek van treinen en is een van de tachtig mensen waarvan zijn grote wens uitkomt om een dagje conducteur en machinist te mogen spelen op de spoorwensdagen.

Jef mag meteen na vertrek van de trein vanaf station Mierlo-Hout plaats nemen in de bestuurderscabine. Ïk wil later machinist worden en ik vind treinen leuk", zegt hij. John van Kaathoven is machinist bij de NS en hij begeleid Jef: "Ik zag zijn wens op Facebook en wilde die graag in vervulling laten gaan".



Treinengek

Als Jef de kans kreeg, zou hij het liefst heel de dag op het station rondhangen, zegt zijn moeder: "Jef is al gek van treinen vanaf dat hij kan praten". Hoe enthousiast Jef is blijkt als hij onder begeleiding conducteur mag spelen. In rap tempo en bloedserieus gaat hij de kaartje controleren.



Even later mag hij ook op de fluit blazen om het vertreksein te geven. Op het programma staan verder een rit met een stoomtrein en een bezoek aan het simulatiecentrum van de spoorwegen in Amersfoort. "Het wordt een lange dag, we zijn pas om 9 uur vanavond thuis, maar Jef heeft de dag van zijn leven",zegt zijn moeder met een tevreden glimlach.