Afgehakte dierenpoot gevonden in Oss: 'Ik heb dit nog nooit gezien'

OSS - In natuurgebied De Stelt in Oss heeft een wandelaar een dierenpoot aangetroffen in een boom. Van welke diersoort de poot afkomstig is, is onduidelijk.

De 52-jarige Bert van Geffen heeft een hondenuitlaatservice en loopt iedere dag door het natuurgebied. Vlakbij de Cereslaan bleef hij verschrikt stilstaan. "Het lijkt me een poot van een ree! Ik heb dit nog nooit gezien! Dit kan echt niet."

Van Geffen denkt dat het stropers zijn. "Misschien hebben ze de poten vergiftigd om roofvogels te pakken. Of misschien is het gewoon een slechte grap."

Boswachter Erik de Jonge zag de tweet en noemt het 'niet zo spannend'. "Roofvogels vliegen regelmatig rond met hun prooi. Als ze het laten vallen, belandt het soms in een boom." Wel zag de boswachter iets opmerkelijks aan de foto. "Het lijkt me een poot van een tam varken, dat is wel vreemd." De politie heeft geen melding gekregen.





Volgens het BD werd dinsdagochtend ook al een dierenpoot gevonden, in de buurt van een voormalig zwembad aan de Macharenseweg.