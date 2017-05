Luguber en mysterieus: beeldje met botjes en hoorntjes achtergelaten bij museum in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een mysterieuze gift houdt het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch al dagen bezig. Eerder deze maand vond een medewerkster aan de poort van het museum een tasje met daarin een luguber Afrikaans beeldje. "Het lijkt wel een gebeurtenis uit een spannend jongensboek", zegt museumvoorzitter Marcel Deelen.

De nietsvermoedende medewerkster zag onlangs een blauw Albert Heijn-tasje bij de ingang aan de Markt hangen en nam het mee naar binnen. Bij het uitpakken bleek de vreemde inhoud een houten beeld van veertig centimeter hoog te zijn. Uit het beeld steken houten en ijzeren pinnen waaraan met touw meerdere botdelen en hoorntjes zijn vastgebonden.



Historie

Wie het beeld heeft achtergelaten is niet bekend. Het bijbehorende briefje meldt slechts 'Gift voor het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch'.



Het museum wil dan ook graag weten van wie het beeld afkomt om zo meer te weten te komen over de historie van het beeld.



Volgens Marcel Deelen oogt het opmerkelijke stuk als een ritueel beeld. "Bij veel Afrikaanse volksstammen wordt aan dergelijke beelden magische kracht toegekend", legt hij uit.



Angstige krachten

De kracht van zo'n beeld was volgens Deelen grotendeels psychologisch. "Het beeld zelf had uiteraard geen macht, maar de angst ervoor van mensen leidde vaak tot een 'self-fulfilling prophecy'. In de 'juiste' handen waren ze voorwerpen met macht."



Het museum is ook een onderzoek begonnen naar de herkomst van de botdelen en van het beeld als geheel. "Daarbij wordt niet uitgesloten dat het om een vervalsing gaat, want bepaalde details roepen twijfels op", aldus de voorzitter. "Al met al is het wel een interessant object."