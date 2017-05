Een brug van de wortels van oesterzwammen? Voel je je wel lekker?

EINDHOVEN - Is het mogelijk om een brug van wortels van oesterzwammen of een modern huis van klei en stro te bouwen? Jazeker! Geen luchtfietserij of geklets van geitenwollensokkentypes, maar keiharde realiteit.

Willem Böttger is lector bio-based bouwen aan Avans Hogeschool in Tilburg. Samen met studenten onderzoekt hij de mogelijkheden om natuurlijke materialen te gebruiken in de bouw, maar vooral ook hoe er ook geld mee verdiend kan worden. In het tv-programma Booming Brabant licht Böttger toe hoe dat in zijn werk gaat.



Wist je dat vrouwen op Madison Square Garden in New York flaneren met een tas uit 'de Kets' (Kaatsheuvel)? Debbie Mutsaers nam twee jaar geleden het bedrijf van haar vader over. Sindsdien waait er een stevige frisse wind door het bedrijf. Berlijn, Parijs, Tokyo en sinds kort New York; deze jonge tassendame verovert de wereld met haar zelfgemaakte tassen.



Bliksemwater

Ooit van bliksemwater gehoord? Het staat voor het water dat start-up VitalFluid onder hoge elektrische spanning heeft bewerkt. Direct na de 'bliksemschicht' kan dit plasmawater gebruikt worden voor desinfectie of sterilisatie, bijvoorbeeld van medisch gereedschap. Maar het is ook een uitstekende meststof voor de land- en tuinbouw.



Deze week is in Eindhoven de Dutch Technology Week. Een week vol technische verrassingen, waar iedereen kan zien, voelen en ervaren wat er op technisch gebied in Brabant gebeurt. De verrassendste en spraakmakendste ontwikkelingen zie je donderdag in Booming Brabant.