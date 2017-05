NAC Breda is klaar voor play-offs: 'Spelers kunnen helden worden'

BREDA - NAC is klaar voor de play-offs, zo blijkt woensdag na de laatste training. Volgens trainer Stijn Vreven heeft de Bredase voetbalclub zowel fysiek als mentaal de ideale voorbereiding gehad om donderdagavond in de tweede ronde uit tegen FC Volendam te beginnen. "De spelers kunnen helden worden", zegt Vreven over de play-offs. "Daar moeten ze wel vier keer ongelooflijk diep voor gaan, maar dan staat er ook iets moois te wachten. Namelijk de eredivisie." (meer over NAC en de play-offs hieronder in het blog)