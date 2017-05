Oss koopt schadeclaim Weg van de Toekomst af met 3,3 miljoen euro

OSS - De gemeente Oss heeft een schadeclaim van de twee bouwers van de Weg van de Toekomst voor 3,3 miljoen euro geschikt.

De Weg van de Toekomst (de N329) is een project van de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant dat in totaal meer dan 80 miljoen euro heeft gekost. De weg kreeg vooral bekendheid omdat de bekende kunstenaar Daan Roosegaarde voor de verlichting tekende.



Problemen

Maar sinds de oplevering gaat de aandacht alleen maar uit naar problemen. LED-lampjes in de berm die automobilisten letterlijk moeten meenemen in een groene golf over vijf kruisingen werken niet en ook de lichtgevende belijning maakte geen indruk.



De aannemers Ballast Nedam en Van Gelder dienden een miljoenenclaim in vanwege extra kosten als gevolg van verzakkingen. Volgens de gemeente Oss is de schade ontstaan bij de bouw van de tunnels in de N329. Er traden verzakkingen op in de directe omgeving. Dit heeft geleid tot schade.



De bouwcombinatie claimde die schade bij de gemeente geclaimd. Deze claim is afgewezen omdat de gemeente van oordeel was dat dit tot de verantwoordelijkheid van de bouwcombinatie behoorde. Vervolgens heeft de bouwcombinatie eind 2013 de kwestie aanhangig gemaakt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.



Op basis van de uitkomst van een arbitragezaak is er een schikking betaald uit het beschikbare projectbudget, aldus de gemeente Oss.



Tachtig miljoen

Een half jaar geleden vroeg verkeerswethouder Wagemakers van Oss zich in een gesprek met het Brabants Dagblad nog af of die "Weg van de Toekomst" eigenlijk wel zo bijzonder was. Hij begint een onderzoek om antwoord te krijgen op deze vraag. Wagemakers zei tegen de krant dat hij vooral wilde weten waarom de groene lichtjes van de Flowman nooit werken. „Het is toch met gemeenschapsgeld betaald”, wijst Wagemakers in de krant op de ruim tachtig miljoen euro die gemeente, provincie en Rijk in de weg staken.



De gemeente verwacht geen andere tegenvallers meer.