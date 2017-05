Zorgeloos Helmond Sport ziet kans tegen gefrustreerd Roda JC

HELMOND - Natuurlijk is Roda JC favoriet in de playoff-ontmoeting met Helmond Sport. Natuurlijk heeft Roda JC de betere spelers, faciliteiten, en budgetten en natuurlijk zou het een regelrechte stunt zijn als Helmond Sport de Limburgers weet uit te schakelen. Maar.., onmogelijk is het niet. De selectie van Helmond Sport is superfit, in 'the winnining mood' en heeft niets te verliezen. In tegenstelling tot Roda JC, waar degradatie een regelrechte sportieve en financiele ramp zou betekenen. Én Helmond Sport heeft Giovanni Hiwat.

En Hiwat is een aparte. Want hij wist de afgelopen jaren met maar liefst drie clubs de sprong van de Jupiler League naar de eredivisie te maken. Eerst als speler van PEC Zwolle, daarna met Cambuur Leeuwarden en vorig jaar nog met Sparta.



Goudhaantje

Hiwat: "Wie weet gaat het nu weer gebeuren. Misschien ben ik het goudhaantje of is het voorbestemd. In de na-competitie komen er weer andere krachten vrij en kan het elke kant opgaan. Ook tegen Roda JC dat móet, terwijl wij mógen. Da's toch een verschil."



Ook Robert Braber weet wat het is om na-competitie te spelen. Voor de negende keer doet hij mee aan het spectaculaire toetje van het seizoen. Leuk voor clubs als Helmond Sport, maar niet leuk voor eredivisieclubs die na een zwaar seizoen nog een keer tot de bodem moeten voor handhaving. Daarin ziet Braber dan ook kansen voor zijn club."Maar ik ga hier geen uitspraken doen die Roda JC op scherp kan zetten. Als je teveel negatieve dingen over hen gaat roepen krijg je dat altijd wel een keer terug. Ard van Peppen is een vriend van me en daarom volg ik Roda JC een beetje, maar voor de rest geef ik niet om die club. Helmond Sport staat er goed voor en we gaan alles doen om ze uit te schakelen."Waar een gefrustreerd Roda JC tot de laatste speeldag probeerde te voorkomen dat het nog na-competitie moest spelen, weet trainer Roy Hendriksen al sinds de winterstop dat zijn ploeg juist nú moet pieken. Vandaar dat zijn selectie topfit is en dat hij minder zorgen kent dan zijn collega bij Roda JC, die de afgelopen week nog vier spelers uit de selectie zette."Hier is nu alles stabiel en rustig. Waar het toe reikt weet niemand. Ik wil van m'n selectie dat ze vanaf de eerste minuut volle bak gaan en veel energie in de wedstrijd stoppen. Als we dat met z'n allen kunnen opbrengen, kan het hier donderdag een leuke avond worden.