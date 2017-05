'Veroordeelde terrorist aangehouden op vliegbasis Volkel'

VOLKEL - Een veroordeelde terrorist en aanhanger van IS is vorige week opgepakt op luchtmachtbasis Volkel. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De man zou op de vliegbasis aan het werk zijn geweest en viel op toen hij foto's ging maken.

Het Openbaar Ministerie en Defensie hebben het nieuws bevestigd aan RTL Nieuws.



Anderhalf jaar geleden zou de man aangehouden zijn bij de grens tussen Turkije en Syrie. Hij wilde zich aansluiten bij een terreurorganisatie. Daarom kreeg hij twee jaar celstraf.



Sinds een paar maanden is de man weer vrij. Hij maakte deel uit van een groep mensen die graafwerk deden op de vliegbasis. Vorige week woensdag viel hij op omdat hij foto- en video-opnames aan het maken was. Dat mag niet op Vliegbasis Volkel. Omdat hij een strafblad heeft en veroordeeld is als terrorist, werd hij opgepakt op verdenking van voorbereiden van terroristme.



Na twee dagen is de man weer vrijgelaten. Er zouden geen aanwijzingen zijn geweest dat hij strafbare feiten heeft gepleegd of wilde plegen.