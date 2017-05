Man (41) uit Etten-Leur in gevangenis aangehouden in verband met dood van Peter van der Linde

an (41) uit Etten-Leur in gevangenis aangehouden in verband met dood van Peter van der Linde

ETTEN-LEUR - Een 41-jarige man uit Etten-Leur is woensdagochtend in de gevangenis van Dordrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij begin januari in de Lunetstraat in Breda waarbij de 60-jarige Peter van der Linde om het leven kwam.

Woensdagochtend doorzocht de politie een huis in Etten-Leur waar deze verdachte weleens verbleef.



Voorarrest

In maart werd in deze zaak al een 43-jarige man uit Sprundel aangehouden. Deze verdachte zit nog in voorarrest. De verdachte uit Etten-Leur zit in hechtenis voor een ander strafbaar feit. Welke rol hij heeft gespeeld bij de fatale schietpartij is niet bekend.



Peter van der Linde werd op vrijdagavond 6 januari rond halftwaalf neergeschoten op het fietspad in de omgeving van de Lunetstraat en Dijklaan in Breda. Agenten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Dat mocht niet meer baten.



De politie zette na de schietpartij vijftien rechercheurs op de zaak.