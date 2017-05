Europa Nostra prijs van 10.000 euro voor onderzoek Jeroen Bosch

DEN BOSCH - De uitgebreide studie naar schilderijen van Jeroen Bosch in de afgelopen jaren heeft de Europa Nostra-prijs 2017 gewonnen. De prijs van 10.000 euro is de belangrijkste Europese prijs op het gebied van cultureel erfgoed. Het Jeroen Bosch Research and Conservation Project wil de prijs gebruiken voor een verdere studie naar het werk van Jeroen Bosch.

In het Finse Turku werden deze week zeven Europa Nostra-prijzen uitgereikt. De jury koos de winnaars uit een lijst van bijna dertig genomineerden in achttien Eiuropese landen. Het Bosch Research- and Conservation project was de enige Nederlandse genomineerde. De vestingwerken in Den Bosch en het Halve Zolenlijntje door de Langstraat zijn eerdere winnaars van een Europa Nostra-prijs.





Voor het Jeroen Bosch Resarch and Conservationproject is een groot aantal werken van Jeroen Bosch technisch grondig onderzocht . De studie heeft veel nieuwe informatie over Bosch opgeleverd. De organisatoren van de grote Jeroen Bosch-expositie in 2016 hebben herhaaldelijk gezegd dat die tentoonstelling alleen mogelijk was door het Research- and Conservationproject. Door de uitgebreide studie konden ze de eerste contacten leggen met musea die later schilderijen voor de tentoonstelling uit zouden lenen.Het was dan ook wel ironisch dat juist door het Bosch Research and Conservation Project een conflict ontstond tussen het Prado en het Noordbrabants Museum. Museum het Prado in Madrid weigerde een aantal schilderijen uit te lenen omdat het Research and Conservationproject had geconstateerd dat het geen échte Jeroen Bosch-schilderijen waren.Het Bosch Research and Conservationproject is blij met de Europa Nostraprijs. Het geld gaat worden gebruikt om een vervolgstudie te doen naar de restauraties van Jeroen Boschschilderijen.