Plotseling is het zomer voor de Brabantse openluchtzwembaden

OOSTERHOUT - Topdrukte in de Brabantse openluchtzwembaden woensdag. Hoewel de meeste buitenbaden sinds begin mei al open zijn, was het woensdag voor het eerst echt zomers warm. Die combinatie van warmte, zon en een vrije woensdagmiddag zorgde voor een toeloop van zwemmers en zonaanbidders. Ook voor zwembad De Warande in Oosterhout was het de eerste echte drukke zomerdag.

Na de middag loopt het storm bij de kassa van De Warande in Oosterhout. Het parkeerterrein staat inmiddels aardig vol en de fietsenstalling puilt uit. Het zijn dagen die manager Jan Oomen oprecht goed doen. “Op topdagen komen er hier rond de vijfduizend mensen, het is dan echt gezellig. Het is dan geen mierenhoop maar een gezellig groot gezelschap dat komt zwemmen en verkoeling komt zoeken.”



Warm weer betekent veel pleisters

Woensdag is het minder druk dan op zo’n topdag, maar het is wel gezellig druk. Behalve zwemmen, zonnen en luieren gaan er op zo’n dag ook meters pleisters doorheen. “Bij heel warm weer is dat toch zo’n vijf meter, kinderen stoten hun teen of stappen op een takje. Dit is een bosachtig terrein en dan kan je ook weleens op een takje stappen.”



Strenge Brabantse gemoedelijkheid

Op het terrein lopen en liggen ouderen, jongeren en gezinnen door elkaar heen. “We houden echt bewust contact met alle groepen en we spreken ze ook aan als het moet”, zegt Oomen. “En dat doen we zeer consequent.” De Warande is meer dan klaar voor een nieuw heet zomerseizoen.