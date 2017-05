Aangifte tegen leraar na 'ongepast gedrag met drie leerlingen'

Heerbeeck College in Best

BEST - Het Heerbeeck College in Best heeft aangifte gedaan tegen de docent die drie leerlingen om foto's van hun geslachtsdeel zou hebben gevraagd. Dat bevestigen de school en de politie.

"We hebben aangifte gedaan van het feit dat onze docent drie leerlingen op een ongepaste wijze bejegend zou hebben. Deze geruchten hoorden we van onze leerlingen", vertelt de woordvoerder van de school, Grada Huis. "We hebben dit op verzoek van de politie gedaan."



De leraar werd eerder al door de school op non-actief gezet, gedurende het politieonderzoek. "De lessen gaan gewoon door en het is rustig op school", vervolgt Huis.

'Dickpics'

Volgens de geruchten heeft de jonge docent via WhatsApp contact met mannelijke leerlingen gelegd. Hij wilde dat jongens hem foto's van hun geslachtsdeel, 'dickpics', zouden sturen. Als dank hiervoor zouden zij hogere cijfers krijgen.

De politie is bezig met het onderzoek en wil daarom verder geen mededelingen doen. "Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase", aldus een woordvoerder.