Veronique schuilde tijdens enorme brand bij Polyvlok in Breda urenlang in machinehal

BREDA - Urenlang moesten de medewerkers van het koeltechniekbedrijf Emerson aan de Mijkenbroek in Breda woensdag binnenblijven. Donkere rookwolken pakten zich samen boven het terrein nadat een enorme brand uitbrak bij schuimrubberfabriek Polyvlok. "We hebben ons schuilgehouden in de machinehal van ons bedrijf", zegt medewerkster Veronique tegen Omroep Brabant.

In eerste instantie hadden de medewerkers geen last van de brand bij de buren. Veronique: "We zaten als een soort ramptoeristen naar buiten te kijken."



'Het begon vlokjes te sneeuwen'

Rond halftwaalf was er geen houden meer aan. "Het stonk ontzettend naar de geur van verbrand plastic, het werd buiten donker door de rookwolken en het begon vlokjes as te sneeuwen."



De medewerkers van het koeltechniekbedrijf werden verzocht alle branddeuren en ramen te sluiten. "Vervolgens hebben we drie uur lang met een frisdrankje in de machinehal van het bedrijf gezeten."



Ambulancemedewerkers

Bang dat het vuur zou overslaan was Veronique niet. Tijdens de brand waren uit voorzorg ambulancemedewerkers in het pand aanwezig. Voor zover bekend is iedereeen ongedeerd. "Ik heb geen last van luchtwegen en geen hoofdpijn."



Ze was wel blij dat de brandweer om halfdrie met de verlossende woorden kwam dat de brand onder controle was en de ramen en deuren weer open mochten. "Het was binnen goed warm geworden. Onze baas heeft ons dan ook gelukkig verplicht naar huis gestuurd."