Bloedheet en geen airco: passagiers vast in gestrande trein

TILBURG - Bloedhete taferelen op het spoor, woensdagmiddag. De intercitytrein van Breda naar Eindhoven stond zo'n veertig minuten stil omdat de noodrem door onduidelijke redenen was geactiveerd. Passagiers zaten vast in de trein en in de tweede klasse werkte de airconditioning niet, waardoor de temperatuur volgens een reizigster flink opliep.

De 19-jarige Esmée Kneppers uit Son en Breugel was onderweg naar Eindhoven, toen de trein opeens iets voor het station van Tilburg stopte. "Blijkbaar trok de trein uit zichzelf aan de noodrem, waardoor we tot stilstand kwamen. Het was bloedheet en veel mensen besloten in de eerste klasse-coupés te gaan zitten, omdat de airconditioning daar wel werkte. Gelukkig werden er wel flesjes water uitgedeeld."



Lange tijd was het onduidelijk of de trein weer in beweging zou komen, maar uiteindelijk werd de reis toch hervat.



Warmste 17 mei ooit

De temperaturen in Brabant liggen woensdag rond een tropische 30 graden. Het is de warmste 17 mei ooit. In 1945 werd in Maastricht voor het laatst exact 30 graden gemeten.