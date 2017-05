Zo geniet Brabant van de eerste tropische dag

Waterpret in Brabant.

Dobberen in de vijver in Biezenmortel. (Foto: Noor van Gulik)

EINDHOVEN - Brabant geniet woensdag volop van het tropische weer. De terrasjes zitten vol, de ijssalons hebben het druk en bij de zwembaden is het goed toeven.

De tropische primeur was voor onze provincie. In Volkel tikte de temperatuur voor het eerst de dertig graden aan. Gilze-Rijen volgde enige tijd later.