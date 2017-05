Hans Vissers stopt als politiechef van eenheid Zeeland-West-Brabant

BREDA - Hans Vissers stopt met ingang van 1 oktober als politiechef van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Dat heeft korpschef Erik Akerboom bekendgemaakt.

Vissers is sinds 2013 werkzaam als politiechef. “Als kwartiermaker en politiechef is hij de grondlegger van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Hij leverde indrukwekkende prestaties, waaronder een stevige bijdrage aan de aanpak van ondermijning”, aldus Akerboom in een reactie.

Na zijn aftreden als politiechef blijft Vissers tot eind 2018 in dienst van het korps. In die periode zal hij zich richten op een aantal operationele portefeuilles, waarvoor hij momenteel al verantwoordelijk is. Daartoe behoren de forensische opsporing en de politiesamenwerking met België en Frankrijk.