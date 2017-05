Dode en twee gewonden bij ongeluk: auto botst op boom

SOERENDONK - Bij een auto-ongeluk in Soerendonk is woensdagmiddag een Poolse man omgekomen. Twee andere mannen die in de auto zaten, zijn ook gewond geraakt. Een vierde passagier, een vrouw, heeft niks opgelopen.

De bestuurder verloor op de Groenstraat controle over het stuur en reed met hoge snelheid tegen een boom naast de weg.