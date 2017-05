Eva (11) uit Prinsenbeek is voorleeskampioen van Nederland

AMSTELVEEN - Eva Koning (11) uit Prinsenbeek is Nederlands voorleeskampioen. Ze won in Amstelveen de landelijke finale door voor te lezen uit het boek Spinder van Simone van der Geest.

“Eva betrok het publiek bij haar verhaal door goed de zaal in te kijken en haar toon aan te passen aan wat ze voorlas”, aldus juryvoorzitter Hans Hagen. Ze versloeg in de finale de 11-jarige Raoul Schaapman uit Emmen en de 12-jarige Evi Floore uit Wormer.



Eva zit op basisschool De Griffioen in Prinsenbeek. Het komende jaar is Eva de speciale kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Ze krijgt een belangrijke rol bij het organiseren van exposities en evenementen, gericht op kinderen.

De jury bestond uit Hans Hagen (De kinderboekenambassadeur), Tamara Seur (NOS Jeugdjournaal), Mirjam Oldenhave en Thijs Goverde (kinderboekenauteurs).