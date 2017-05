Efteling-fan werkt 80 uur aan 'Monstervis': 'Ik ben betoverd'

GORINCHEM/KAATSHEUVEL - 'Eftelinggek' Arjan van Heemskerk kon de monstervis uit de Efteling maar niet loslaten. De 19-jarige man uit Gorinchem besloot een minatuurreplica te maken van het object uit het Sprookjesbos. "Ik ben er zeker tachtig uur mee bezig geweest."

Als kind was Van Heemskerk al gefascineerd door alles wat met de Efteling te maken had. "Ik ben echt betoverd. De sfeer in het park vind ik geweldig." Hij was dan ook niet uit het attractiepark te slepen. "Thuis bouwde ik vanaf jongs af aan attracties na, vaak spookhuizen."

Pinokkio

Inmiddels werkt hij fulltime als decorateur voor attractieparken over de gehele wereld. Vorig jaar kwam zijn droom uit. Hij mocht toen meewerken aan de 'echte' monstervis in de Efteling, die bij het Sprookje Pinokkio hoort. "Dat was zo gaaf! Het ziet er zo leuk uit. Ik moest het wel namaken."



De Efteling-fan schenkt de maquette aan de mini-Efteling in NieuwKuijk, waar meer miniaturen worden vertoond. Die laten weten daar erg blij mee te zijn. Het is niet het eerste object van zijn hand dat daar te vinden is. Eerder werkte hij al mee aan mini-versies van Ezeltje Strekje en Holle Bolle Gijs.