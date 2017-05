NAC Breda en Helmond Sport op weg naar uitverkocht huis in play-offs

BREDA/HELMOND - Helmond Sport en NAC Breda verwachten in de tweede ronde van de play-offs hun thuiswedstrijden te spelen voor een vol huis. In Helmond hebben ze voor donderdag tegen Roda JC ruim 2500 van de beschikbare 4200 plaatsen verkocht. Voor het duel NAC-FC volendam op zondag zijn al 14.000 kaarten over de toonbank gegaan. Via de vrije verkoop denken beide clubs de resterende kaarten (zie onder in blog) nog te verkopen.