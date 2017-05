13-jarig karttalent en ongeneeslijk zieke stiefvader: 'We willen nog één jaar samen lol maken'

DEN BOSCH - Op 6-jarige leeftijd klom Senna Rodijk uit Den Bosch voor het eerst in een kart. Ze bleek talent te hebben en timmert de laatste jaren aardig aan de weg in haar sport. Steun en toeverlaat is haar stiefvader Carlo Hoevenaars. Samen gaan ze naar alle wedstrijden en beleven ze enorm veel plezier aan hun gezamenlijke passie. Maar Hoevenaars is ziek, hij heeft darmkanker. Ze hopen nog één jaar samen een NK te beleven.

Senna Rodijk racet met een noodgang over het circuit in Berghem. Ze traint voor een NK-wedstrijd dit weekend. Aan de kant staat stiefvader Carlo Hoevenaars. "Ze doet het harstikke goed, we liggen goed op schema!", zegt hij trots, terwijl Senna met ruim 100 kilometer per uur voorbij raast.



Dezelfde droom

Senna is een talentvolle karter. Vorig jaar sloot ze het seizoen af met een negende plaats op de ranglijst. Maar dat is nog niet genoeg. Ze wil de beste van Nederland worden. Een droom die ze deelt met Hoevenaars die sinds haar derde jaar haar stiefvader is.



Samen gaan ze naar nationale en internationale wedstrijden waarbij Hoevenaars de rol heeft als coach en monteur. "Karten is een dure sport”, legt hij uit. "Het kost al gauw dertigduizend euro per jaar om op dit niveau te karten. Alles wat je dan zelf kan doen is mooi meegenomen."



Ongeneeslijk ziek

Vorig jaar kreeg de familie slecht nieuws. Hoevenaars kreeg de diagnose darmkanker met uitzaaiingen. “Ik ben nog geopereerd, maar ze zagen al snel dat er niets meer aan te doen was”, aldus de Bosschenaar. “Ze gaven mij vorig jaar augustus nog één maand, maar ik ben er nog steeds”, lacht hij.



Een flink aantal chemokuren lijkt aan te slaan. En daarom durft hij ook vooruit te kijken. Samen met Senna wil hij nog één jaar meedoen aan het NK. Dat zijn acht wedstrijden in drie landen. “We hebben samen altijd heel veel lol”, vertelt Senna. "En als ik dit jaar ook nog Nederlands kampioen word, is dat mooi meegenomen, maar eigenlijk is dat nu bijzaak.”



Sponsoren

Om hun droom te kunnen verwezenlijken moet er wel geld bij komen. Karten is duur en door zijn ziekte kan Hoevenaars minder werken, waardoor er ook minder inkomsten zijn om de sport van zijn dochter te kunnen bekostigen. Ze zijn op zoek naar sponsoren.



Vrienden van de familie organiseerden eerder met succes een crowdfundingavond. “Gelukkig zijn er al veel mensen die ons willen helpen”, vertelt het duo blij. “Alle overwinningen die we dit jaar halen, zijn voor ons samen."