Titelverdediger Erik van Loon toch in ELE Rally

EERSEL - Erik van Loon doet volgende week tóch mee aan de ELE Rally. Eigenlijk zou Van Loon dan in Kazachstan rijden, maar die rally moest hij afzeggen vanwege drukte in zijn bedrijf. Daarom kan de titelverdediger uit Eersel nu 'gewoon' starten in zijn thuisrally.

Vorig jaar won Van Loon de ELE Rally met veel geluk. Dennis Kuipers was eigenlijk sneller, maar die werd gediskwalificeerd en daardoor ging de titel toch naar Van Loon.



Zelfde combinatie als vorig jaar

Erik van Loon rijdt de ELE Rally net als vorig jaar in een Subaru Impreza S14 WRC, met Harmen Schotalbers als naviagator.



"Toen ik af moest zeggen voor Kazachstan dacht ik natuurlijk meteen om naar de ELE Rally te gaan", vertelt Van Loon. "Tijdens de Centraal Nederland Rally hadden we wat probleempjes met de auto. Wevers Sport heeft gewerkt om deze op te lossen, doordat we nu naar de ELE Rally gaan moesten zij wat extra werk verrichten. Dat gaat lukken, dus we kunnen van start."



Vrijdag en zaterdag

De ELE Rally start vrijdagavond 26 mei in Veldhoven. Vrijdag zijn er zes proeven in en rond Helmond en Asten. Zaterdag zijn de overige proeven, rond Eindhoven en Oirschot. Dan is ook de specaculaire proef op industrieterrein Ekkersrijt.