Opwarmfeest in de binnenstad van Breda: 'Daarna een dolle boel in het stadion'

BREDA - Zondag staat voor NAC de thuiswedstrijd tegen FC Volendam op het programma, nadat het donderdag in Volendam speelt. NAC-fans Ton en Sander willen vanuit de binnenstad met een grote groep supporters naar het stadion lopen. "Vol gas in de stad, om er daarna in het stadion ook een dolle boel van te maken." Vanaf elf uur is er een opwarmfeest, om half twee gaan de fans naar het Rat Verlegh Stadion.