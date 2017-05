Dit meisje (14) is een van de beste fitnesssters ter wereld

HELMOND - Jill Hermans uit Helmond is goed in gewichtheffen, touwklimmen, hardlopen, aan een rek hangen en andere fitnessoefenen. Jill doet aan crossfit en dat doet ze zó goed, dat ze zich als eerste Nederlandse meisje ooit heeft geplaatst voor het WK in de Verenigde Staten.

Crossfit is een combinatie van verschillende fitnessdisciplines. "Ik zat eerst acht jaar lang op turnen. Toen ging mijn moeder crossfit doen en dat vond ik ook erg leuk", legt Jill uit.



Iedere dag trainen

Jill traint zo'n twaalf uur per week. "Ik ga meteen vanuit school trainen en daarna huiswerk maken." En dat trainen gaat zo goed, dat Jill inmiddels behoort tot de beste twintig crossfitters in haar leeftijdscategorie.



Nu ze zich geplaatst heeft voor het WK gaat Jill nóg serieuzer leven voor haar sport. Ze gaat specifiek op haar voeding letten bijvoorbeeld. "Dat ga ik vanaf nu wel doen. Ik ga ook nog meer trainen." Er is nog wel één probleempje: de deelname aan het WK in Amerika moet Jill helemaal zelf betalen. Haar ouders helpen natuurlijk, maar ze is nog op zoek naar sponsoren.



Benieuwd hoe zo'n WK crossfit eruitziet? Dit zijn beelden van vorig jaar.