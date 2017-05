'Niet idee geven dat ze kunnen winnen', Michael van Gerwen over Premier League-ontknoping

LONDEN - Michael van Gerwen gaat donderdagavond voor zijn derde Premier League-titel in zijn carrière. In de halve finale neemt hij het op tegen Gary Anderson, bij winst wacht in de finale Peter Wright of Phil Taylor.

"Ik voel me goed en ik weet dat ik goed speel", zegt Van Gerwen de dag voor de finale in de O2 Arena. In de laatste competitieronde speelde hij tegen Gary Anderson, zijn tegenstander in de halve eindstrijd. "Ik speelde een goede wedstrijd tegen Gary Anderson en dat moet ik in de halve finale ook doen."



Wright, Taylor

In de andere halve finale staan Peter Wright en Phil Taylor tegenover elkaar. "Ze weten wat ze moeten doen om mij te verslaan als ze het toernooi willen winnen. Maar ik moet ervoor zorgen dat ik ze af weet te houden door een goed te spelen en ze onder druk te zetten."



Na Anderson wacht Van Gerwen bij winst in de finale Wright of Taylor. Mighty Mike schat zijn tegenstanders op waarde. "Het zijn drie goede spelers. Je moet ze niet het idee geven dat ze kunnen winnen. Als je ze een vinger geeft, zullen ze je hele hand pakken. Ik wil deze prijs weer winnen, het zou heel speciaal zijn als dat lukt."



Van Gerwen won in 2013 zijn eerste Premier League, hij was in de finale toen te sterk voor Phil Taylor (10-8). In de twee jaren daarna verloor hij van Raymond van Barneveld (10-6) en Gary Anderson (11-7). Afgelopen jaar won Van Gerwen met grote cijfers van Phil Taylor: 11-3.