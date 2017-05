Er komen maatregelen tegen puppyhandel: verplicht paspoort en witte lijst

DEN HAAG - Illegale puppyhandelaren krijgen het binnenkort een stuk moeilijker. Staatssecretaris Martijn van Dam kondigt allerlei maatregelen aan om de illegale handel in puppy's terug te dringen. Zo wordt het dierenpaspoort verplicht, komt er een witte lijst van handelaren en mogen alleen geregistreerde dierenartsen en chippers honden chippen.

De Tweede Kamer en de Dierenbescherming willen al langer dat er maatregelen komen.



Deze maatregelen kondigt Staatssecretaris Van Dam aan:



Geregistreerde chippers

Alleen dierenartsen en geregistreerde chippers mogen straks nog honden chippen. Als een chipper fraude pleegt, kan hij uit het register worden gegooid.



Dierenpaspoort verplicht

Het Europese dierenpaspoort wordt vermoedelijk vanaf eind dit jaar verplicht voor alle honden in Nederland. De verplichting geldt zowel voor in Nederland geboren puppy's als voor geïmporteerde honden. Staatssecretaris Van Dam kondigt aan dat hij dat besluit deze zomer aan de Tweede Kamer voor wil leggen. Een paar maanden later kan de verplichting dan ingaan, zodat dierenartsen zich erop kunnen voorbereiden.

Witte lijst

Van Dam wil dat er een witte lijst komt met puppyhandelaren, net zoals in België. Alleen hondenhandelaren die op die lijst staan, mogen puppy's importeren in Nederland. Wanneer die lijst er komt, is nog niet duidelijk.



Een deel van de Tweede Kamer wil dat er ook extra geld komt voor inspecteurs of agenten die zich bezighouden met malafide puppyhandel, maar daarover rept de staatssecretaris met geen woord in zijn brief aan de Tweede Kamer.



Omroep Brabant legde vorig jaar de malafide puppyhandel in onze provincie bloot. Uitgebreide interviews, verhalen en reacties zijn te vinden op de speciale themasite: Puppy X: De tragiek van grootscheepse puppyhandel in Brabant