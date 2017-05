Donkere wolk boven toekomst honkbalclub Gemert verdwijnt langzaam

GEMERT - De toekomst van de honk- en softbalvereniging in Gemert ziet er na woensdagavond weer een beetje rooskleuriger uit. De gemeente wil dat honkbalclub GHSV verdwijnt, om ruimte te maken voor een extra hockeyveld. De honkballers proberen dat uit alle macht te voorkomen. Acht gemeenteraadsleden bezochten woensdagavond de vereniging om met de clubleden in gesprek te gaan. En daar waren beide partijen positief over.

De raadsleden zijn namelijk positief verrast door een nieuw voorstel van de vereniging.



Het idee is om te schuiven met de velden. Er liggen nu drie velden op het terrein van de honk- en softbalvereniging. GHSV biedt aan om één veld op te heffen en één veld op te schuiven. "Zo ontstaat er genoeg plek voor andere verenigingen om hier te komen sporten", vertelt Tim Lucassen van GHSV.



De raadsleden die woensdagavond bij GHSV waren, wilden graag duidelijkheid. De wethouder heeft het beeld geschetst dat de vereniging er vrede mee heeft dat ze weg moet, terwijl dit niet zo is. "Er moet duidelijkheid komen. Wat wil de vereniging, wat doen ze? Dit soort vragen zijn voor ons vanavond beantwoord", zegt Wim Meulenmeesters van het CDA. Het raadslid snapt de zorgen van de leden. "Dat is heel logisch. Ik denk dat iedere club zorgen zou hebben als hun bestaansrecht op het spel staat."Lucassen is tevreden over het gesprek. "We hebben echt een gesprek gehad. Het kwam niet van één kant. De raadsleden stonden echt open voor onze suggesties." De raadsleden gaan de suggestie van het schuiven met velden nu voordragen in hun eigen partijen. Daarna gaat het voorstel naar terug naar de commissie die erover moet besluiten.1 juni wordt er een besluit genomen. "Wij willen snel duidelijkheid", vertelt Lucassen. "Dat is in het belang van alle verenigingen." Lucassen ziet de toekomst positief. "Dat hebben we altijd al gedaan, we zijn geen doemdenkers. En ik wil geen valse illusies wekken maar ik sta er na dit gesprek nog steeds positief in."