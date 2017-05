Kenners rekenen op Premier League-winst Michael van Gerwen: 'Wil laten zien dat hij de beste is'

LONDEN - Michael van Gerwen neemt het donderdagavond in de halve finale van de Premier League Darts op tegen Gary Anderson, in de mogelijke finale wacht Peter Wright of Phil Taylor. Van Gerwen is de topfavoriet voor de eindzege. "Hij is het meest onverschrokken."

"Michael wil de wereld heel graag laten zien dat hij, na het winnen van de Masters en het WK, nog steeds de beste is", zegt dartskenner Arjan van der Giessen. "Hij is zeer gemotiveerd om weer een groot toernooi te winnen. Hij speelt eerst tegen Gary Anderson, volgens velen na Van Gerwen de beste darter van de wereld. Dan wil hij al wat laten zien."



Als Mighty Mike die wedstrijd wint volgt de finale. "Dat is een wat lastiger karwei. Het is de tweede wedstrijd van de avond en het is heel moeilijk om je daar op voor te bereiden. Van Gerwen heeft wel het voordeel dat hij meer rust heeft, een uur meer. Dan kan hij ook wat rust pakken, dat is belangrijk met alle adrenaline die door zijn hoofd gaat."



Finale tegen Wright

"Ik verwacht een finale tussen Van Gerwen en Wright", zegt Joost van Erp, dartsverslaggever van Omroep Brabant. "Van Gerwen was vorige week te sterk voor Anderson, ondanks de steun van veel dwaze Schotten. In Engeland zal het iets neutraler zijn, dan is Van Gerwen weer te sterk."



Van Erp rekent daar op een droomfinale. "Wright is de laatste maanden heel erg goed. Het is soms een clown, maar hij presteert ook vooral goed. Het zou een superfinale zijn."



Wright speelt met vertrouwen, net als Van Gerwen. "Het lijkt dicht bij elkaar te liggen qua niveau. Ik hoop vooral ook op een leuke finale, van superniveau", aldus Van Erp.Van der Giessen rekent niet op hele hoge gemiddeldes. "Ik verwacht geen bizar hoog gemiddelde. Geen 115, want dat is in het geval van Michael bizar. Over het hele toernooi zit hij gemiddeld boven de 104. Wright en Taylor zitten over het hele toernooi gemiddeld onder de 100. Ik schat Van Gerwen in tussen de 102 en 108 gemiddeld, niet exceptioneel."Wat natuurlijk ook voor een verschil zorgt is het format. De hele Premier League gaat het om zeven gewonnen legs, met een gelijkspel zijn het dan maximaal twaalf legs. Nu gaat het om tien gewonnen legs. En normaal gesproken is een langere wedstrijd niet goed voor het gemiddelde. Bovendien is er veel spanning, het gaat echt om het resultaat."Het zal Van Gerwen uiteindelijk niet uitmaken wie zijn tegenstander is, als hij het toernooi maar wint. "Hij komt alle spelers zo vaak tegen, dat het niet uitmaakt tegen wie hij nu speelt. Het maakt hem niet uit, als hij verliest is het toch altijd zijn eigen schuld. Hij kijkt niet naar de ander, maar naar zichzelf", aldus Van Erp.Ook Van der Giessen denkt dat Van Gerwen geen voorkeur heeft. "Hij wil gewoon winnen, daar gaat het om. Er is een prijs te winnen, prestige staat op het spel en het gaat om veel geld. Het gaat nu echt om de knikkers. Daar kan hij het beste mee omgaan, Van Gerwen is het meest onverschrokken."