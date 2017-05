Auto uitgebrand in Oss, buurtbewoners proberen te blussen met tuinslang

OSS - In de Staringstraat in de Osse wijk Ruwaard is woensdagnacht een auto uitgebrand. Buurtbewoners probeerden met een tuinslang de brand te blussen, maar dat lukte niet.

Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen hoog uit de auto. De brandweer bluste de brand, maar van de auto bleef niet veel meer over.



De auto stond geparkeerd naast een schutting, die ook beschadigd raakte door de brand.



Tweede keer

De oorzaak van de brand is onbekend. Het is de tweede keer binnen een week dat in Oss een geparkeerde auto in brandt vliegt. Zaterdagnacht gebeurde dat ook al op de Litherweg.