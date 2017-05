Overval huis Esdoornlaan in Loon op Zand, politie op zoek naar drie daders

LOON OP ZAND - Een huis aan de Esdoornlaan in Loon op Zand is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. Er raakte volgens de politie niemand gewond. De drie overvallers gingen er met een onbekende buit vandoor.

De overval werd rond kwart over vier gepleegd. De daders waren donker gekleed.



Zij zijn nog niet gepakt.



Volgens omstanders is er veel politie op de been. Ook een ambulance kwam ter plekke.