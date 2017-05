Scooterrijder zwaargewond na botsing tegen stoeprand

EINDHOVEN - Een scooterrijder is in de nacht van woensdag op donderdag op de Vincent van den Heuvellaan in Eindhoven ernstig gewond geraakt bij een ongeluk. Op de plek van het ongeluk ter hoogte van de Veldmaarschalk Montgomerylaan wordt aan de weg gewerkt. Het slachtoffer is daar waarschijnlijjk tegen een berg zand aangereden, gevallen en vervolgens tegen de stoeprand terechtgekomen.

Twee ambulances kwamen ter plekke en een traumahelikopter werd opgeroepen. De helikopter is uiteindelijk niet geland. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met hem aan de hand is, is niet bekend.



De melding van het ongeluk kwam iets voor drie uur bij de politie binnen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken.