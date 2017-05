Roosendaal gelukkigste stad van Brabant

ROOSENDAAL - Van alle steden in Brabant zijn de inwoners van Roosendaal het gelukkigst. Dit blijkt uit de geluksindex die de makers van de Atlas voor gemeenten donderdagochtend hebben gepresenteerd. In de top-10 van gelukkigste steden staan geen Brabantse steden. Roosendaal staat landelijk op plek elf.

Helmond, Den Bosch en Bergen op Zoom staan respectievelijk op plek 18, 19 en 21 in de lijst van in totaal vijftig steden.

Breda, Oss en Tilburg vinden zichzelf terug op de plekken 30, 31 en 32. Eindhoven is volgens het onderzoek de minst gelukkige stad van Brabant. De stad komt niet verder dan plek 38 in de lijst van gelukkige steden.



Ede het gelukkigst

Ede is de gelukkigste stad van Nederland, maar inwoners van steden zijn over het algemeen minder gelukkig dan inwoners van dorpen. De geluksindex die in de Atlas wordt gepresenteerd, geeft aan welk deel van de inwoners van een stad gelukkig is.

Gemiddeld is 87 procent van de Nederlanders gelukkig. In steden ligt dat percentage met 85 procent net wat lager dan in dorpen (89 procent).

Rotterdammers minst gelukkig

Van de vijftig grote gemeenten in de Atlas telt Ede met een percentage van 89 procent de meeste gelukkige inwoners. Rotterdam sluit de rij. Achttien procent van de inwoners van die stad is niet gelukkig. Het onderzoek is overigens uitgevoerd voor afgelopen zondag toen voetbalclub Feyenoord de landstitel binnenhaalde.

Na Rotterdam, staan Amsterdam en Arnhem op respectievelijk plek 2 en 3 in de lijst van ongelukkigste steden. Ook in deze top-10 staan geen Brabantse steden.

Gezondheid en werk bepalen geluk

Gelukkige steden zijn volgens de opstellers van de Atlas over het algemeen steden met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.

Ongelukkige steden zijn die steden met relatief veel inwoners die arbeidsongeschikt of werkloos zijn en/of een migratieachtergrond hebben.



De 10 gelukkigste steden van Nederland*

1. Ede

2. Alphen aan den Rijn

3. Amstelveen

4. Amersfoort

5. Gouda

6. Velsen

7. Apeldoorn

8. Nissewaard

9. Haarlemmermeer

10. Deventer



De 10 ongelukkigste steden van Nederland*

1. Rotterdam

2. Amsterdam

3. Arnhem

4. Den Haag

5. Sittard-Geleen

6. Heerlen

7. Maastricht

8. Groningen

9. Nijmegen

10. Lelystad



*de bovenste 10 en de onderste 10 op de ranglijst van de 50 grootste gemeenten van Nederland (bron: Atlas voor gemeenten 2017)