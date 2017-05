Gemeente Eindhoven komt tientallen miljoenen te kort

EINDHOVEN - Uit de nog niet openbaargemaakte jaarrekening van 2016 blijkt dat Eindhoven vele miljoenen tekort komt. Volgens het ED gaat het zelfs om tientallen miljoenen.

De gemeente Eindhoven heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer 900 miljoen euro. Volgens de krant ging de gemeente in de herfst nog uit van een tekort in 2016 van tien miljoen euro. Nu blijkt dat dit veel hoger gaat zijn.



Royale uitkeringen

Een grote kostenpost in Eindhoven is de zorg. Doordat de gemeente veel taken van de overheid op zich moest nemen, zijn de kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp de pan uitgerijst. Ook zou Eindhoven een royaal uitkeringsbeleid hebben bij welzijnsinstantie WIJ Eindhoven.



Maar niet alleen de zorg kost geld, ook de ww- en bijstandsuitkering drukken zwaar op de begroting. Want de werkloosheid mag dan wel teruglopen, het aantal uitkeringen in de gemeente daalt nog niet echt. Door de uitkeringen moet de gemeente extra personeel in dienst nemen om al deze werklozen weer aan een baan te helpen. Gevolg: extra kosten.



En nu?

Woensdag wordt de gemeenteraad tijdens de presentatie van de jaarrekening op de hoogte gebracht over de tekorten in 2016. Daarna zal bekeken worden hoe het gigantische tekort is op te lossen.