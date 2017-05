De teek is weer wakker, extra geld voor onderzoek naar Lyme voor Innatoss

OSS - De teek is weer wakker. Met mooi weer komen de beestjes tevoorschijn. Reden voor de onderzoekers van het bedrijf Innatoss in Oss om aandacht te vragen voor de opsporing van de ziekte van Lyme die de teek kan veroorzaken. Speciale aandacht vraagt het bedrijf voor het LymePaspoort dat het onlangs introduceerde. Donderdag krijgt het bedrijf bovendien geld voor extra onderzoek naar de ziekte.

In het LymePaspoort kunnen mensen die regelmatig in de natuur zijn, bijhouden of ze wel of geen Lyme infectie hebben opgelopen. Het doel van het paspoort is om te voorkomen dat mensen te lang met een infectie blijven lopen.



Hiervoor moeten mensen ieder jaar gecheckt worden op antistoffen in hun lichaam tegen de ziekte. "Bij een nieuwe infectie is snelle behandeling met antibiotica heel belangrijk", legt onderzoeker Maarten van der Zanden van Innatoss uit terwijl hij met onze verslaggever door natuurgebied de Maashorst bij Oss en Uden wandelt.Wacht je te lang met behandelen, dan kunnen volgens hem zeer ernstige klachten ontstaan. Zoals schade aan het zenuwweefsel, gewrichten, de huid en soms het hart.

Om uitgebreider onderzoek te kunnen doen, krijgt Innatoss donderdag 10.000 euro van stichting Lyme. Hiermee kunnen ze onderzoek dat ze tot nu toe onder honderd mensen hebben gedaan, uitbreiden naar in totaal duizend mensen.

Controleer op teken

Van der Zanden raadt iedereen aan na een wandeling in de natuur zich te controleren op tekenbeten. Ben je onverhoopt gestoken door een teek ga dan naar de huisarts voor een antibioticakuur. Zo kun je volgens hem een hoop ellende voorkomen.

Het is volgens Van der Zanden een misverstand dat je na een tekenbeet altijd een rode kring ziet rond de beet. In vijftig procent van de gevallen is dit namelijk niet het geval. "In die gevallen is diagnose van Lyme extra lastig", legt hij uit. Waar je in zo’n geval volgens de onderzoeker sowieso op moet letten, zijn griepachtige klachten. Zoals koorts en hoofdpijn.