'Het ging zo hard, heel bizar', onderaannemer blikt terug op grote brand Polyvlok Breda

BREDA - Van de schuimrubberfabriek van Polyvlok aan de Mijkenbroek in Breda is weinig over. Slechts een paar muren staan donderdagochtend nog overeind. Een grote brand legde het gebouw woensdag in de as. Verschillende voorbijgangers maken donderdagochtend foto's van de restanten van de fabriek.

Piet van Dijk uit Nieuwkuijk was als onderaannemer in de buurt aan het werk op het moment dat de brand uitbrak. Donderdagochtend was hij er weer. "Wij zijn hier de fundering aan het maken voor een nieuw bedrijf", vertelt hij.



"Toen ik hier woensdag rond halftwaalf aan het werk was, zag ik ineens rookpluimpjes en een beetje vuur. Meteen 112 bellen, dacht ik toen. Mijn collega zocht gelijk het adres op en dat hield hij voor mijn neus toen ik belde. Binnen tien seconden had ik iemand aan de lijn. Maar in de tijd dat ik stond te bellen, waren de vlammen al zo'n twintig meter hoog en tien minuten later stond alles in lichterlaaie. Van alle kanten kwamen er brandweerwagens en politieauto's aan. Het was heel ingrijpend."



Ontploffingsgevaar

Hij is verbijsterd over de schade. "Het gebouw is helemaal ingestort. Het ging zo hard... Heel snel zag ik al muren instorten. Heel bizar."



Hij werd met zijn collega's door de politie van het bouwterrein gehaald. "Er was ontploffingsgevaar, zeiden agenten ons. We hadden daar al onze spullen staan, maar we hebben toch hun aanwijzingen opgevolgd. De brandweer liet ons er gelukkig nog uit, want het is een doodlopende weg waar wij aan werken. Ze haalden paaltjes uit het fietspad zodat wij weg konden. Iedereen moest ramen en deuren sluiten, dus ik begreep wel wat wij ook weg moesten."