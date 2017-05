Drugsdumpingen in buitengebied voortaan beter aan te pakken

DEN BOSCH - Onder meer boswachters in onze provincie krijgen meer vrijheid om bijvoorbeeld drugsdumpingen, wildcrossers en stroperij aan te pakken. Dankzij afspraken tussen gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders en de provincie mogen ze voortaan ook buiten hun eigen gebied tegen dit soort overtredingen optreden.

De afspraken gelden ook voor andere bijzondere opsporingsambtenaren die actief zijn in de buitengebieden. De verschillende partijen ondertekenen donderdag de gemaakte afspraken hierover. In totaal is twee jaar overlegd over de uitbreiding van de mogelijkheden voor de opsporingsambtenaren.



Brabant is al een aantal jaren koploper als het gaat om het aantal drugsdumpingen. Gemeenten zijn het zat en trekken al geruime tijd aan de bel bij de regering om de problemen aan te pakken.



Tot nu toe mochten bijvoorbeeld boswachters alleen optreden in hun eigen werkgebied. "Ze kwamen in heterdaadsituaties terecht waarbij doorpakken of hulp bieden lastig werd'', zegt de Brabantse SP-gedeputeerde Johan van den Hout over de nieuwe afspraken.

'Effectiviteit vergroot'

"Dit lossen we op door af te spreken onder welke voorwaarden opsporingsambtenaren op elkaars grondgebied mogen optreden. Veiligheid en effectiviteit worden zo vergroot.''

Wildcrossen krijgt de komende jaren volgens de provincie speciale aandacht. De herrie en natuurschade door motorrijders zorgt voor veel irritatie.