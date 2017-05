Illegaal een telefoon de gevangenis in smokkelen wordt lastiger

VUGHT - Bezoekers van criminelen in de gevangenis moeten op zoek naar andere manieren om drugs en telefoons naar binnen te smokkelen. Staatssecretaris Dijkhoff gaat de strijd aan met de smokkelaars. Als het nieuwe wetsvoorstel van Dijkhoff doorgaat, ga je hiervoor zelfs een half jaar de cel in.

Speciaal getrainde honden en een proef met scanners om voorwerpen op het lichaam te kunnen zien moeten het smokkelen tegengaan. Ook wordt er extra personeel aangenomen. Dienst Justitiële Inrichtingen, die verantwoordelijk is voor het gevangenisleven, zoekt 240 extra beveiligers. Hiervoor is twintig miljoen euro uitgetrokken.



Onderzoek

De Inspectie Veiligheid en Justitie publiceerde donderdag een rapport over het smokkelen. Uit het rapport blijkt dat gevangenispersoneel zijn best doet om drugs, telefoons en wapens buiten de muren te houden, maar dat dit nu niet goed lukt. Er zijn effectievere manieren voor nodig.



Volgens de inspectie worden telefoons steeds kleiner die door de hedendaagse technieken moeilijk te ontdekken zijn. Ook worden er veel drugs naar binnengesmokkelt.



Isoleercel

Om het smokkelen aan pakken wil Dijkhoff persoonsgericht straffen. Een gevangene die smokkelwaar in zijn bezit heeft, verliest dan privileges of belandt in de isoleercel. Per gevangene wordt bekeken wat de beste straf is. Wat voor de een werkt, werkt voor de ander weer niet.