Problemen met Volkerakbrug opgelost

De weg is in beide richtingen dicht.

WILLEMSTAD - Er waren donderdagochtend een halfuur problemen met de Volkerakbrug bij Willemstad. Er was iets mis met de vergrendeling. Een monteur werd opgeroepen en die kon het probleem iets voor elf uur verhelpen.

Vanwege de problemen met de brug werd de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam in beide richtingen afgesloten.



Omleiding

Verkeer werd een halfuur lang aangeraden om te rijden over Dordrecht, via de A15, A16, A17 en A59.