Helft van Bredase statushouders heeft financiële problemen

BREDA - Ruim de helft van de 345 Bredase statushouders die in 2015 in de stad werd gehuisvest, heeft financiële problemen. Dat blijkt uit een analyse van de gemeente donderdag. De statushouders kampen met betaalachterstanden of begrijpen niet goed hoe het financiële systeem in Nederland werkt.

In het project Statushouders in Beeld werden bij de groep statushouders uit 2015 huisbezoeken gedaan om de belangrijkste problemen te inventariseren. "Ze hebben vaak een betaalachterstand van de huur of bij de energieleverancier", vertelt Jacky Reinhoud, die ruim tachtig huisbezoeken aflegde voor de gemeente. "De statushouders maken vaak gebruik van automatische incasso's. Ze denken dan dat alles goed gaat, maar als je geen saldo hebt, kan er ook niets worden afgeschreven."



Geen verrassing

Wethouder Patrick van Lunteren van de SP is niet verrast door de problemen. "Dat de Nederlandse samenleving complex is weten we allemaal. We hebben zelf al moeite met het systeem, laat staan als je uit een ander land komt."



Statushouders met het geboorteland Afrika zijn met 69% het minst zelfredzaam op het gebied van financiën. Daarna volgen de statushouders uit het Midden-Oosten.



Extra inzet

In de analyse werd een top drie van meest voorkomende problemen gemaakt. Op nummer twee staat scholing. 47% is daarin beperkt of niet zelfredzaam. Op de derde plek staat dagbesteding met 42%. De komende periode wil het team van Statushouders in Beeld extra inzetten op het oplossen van de drie meest voorkomende problemen.