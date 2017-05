Waarom inwoners van Roosendaal zo gelukkig zijn...

ROOSENDAAL - Inwoners van Roosendaal zijn niet verrast dat zij zich het gelukkigst voelen van alle Brabanders. Dat zij zo 'happy' zijn, blijkt uit de geluksindex van de Atlas voor gemeenten. Anneloes Bruijns heeft wel een idee hoe dit komt. Lachend: "Omdat de mensen die niet tevreden zijn in Breda gaan wonen. Dan blijven hier de tevreden mensen over."

"Iedereen is hier heel relaxed", legt een jonge vrouw die in Roosendaal woont uit. "Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, maar iedereen is hier aardig en gastvrij." Dit bevestigt een andere vrouw. "Het is hier gezellig. En we hebben een fatsoenlijk station, dus we kunnen hier alle kanten op."



'Op punt te verhuizen...'

"Dit is mijn stadje", laat Dré van Roomen tevreden weten. Toch valt Roosendaal als gemeente met de meest gelukkige inwoners van Brabant net buiten de top tien van de landelijke Atlas-index. Roosendaal moet respectievelijk Ede, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amersfoort, Gouda, Velsen, Apeldoorn, Nissewaard, Haarlemmermeer en Deventer boven zich dulden.



Maar de titel 'stad met de meest gelukkige inwoners van Brabant' is natuurlijk niet verkeerd. "Maar laat ik nu op het punt staan om naar Amsterdam te verhuizen...", lacht Ruud Plomp. Daarmee maakt hij geen goede keuze, volgens de opstellers van de geluksindex. Amsterdam staat namelijk tweede op de ranglijst van steden met de meeste ongelukkige inwoners van Nederland. Achter Rotterdam, dat wel.



Arbeidsongeschikt

'Ongelukkige steden' zijn volgens de opstellers van de Atlas steden met relatief veel inwoners die arbeidsongeschikt of werkloos zijn en/of een migratieachtergrond hebben. Gelukkige steden zijn steden met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.



"Wat hebben we toch een geluk", reageert Pascale van Zuilen op Twitter. "Och, dat weten wij al heel lang", reageert Ingrid de Graaf. "We zijn grote bofkonten dat we in dit paradijsje wonen."