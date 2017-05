Zwemmer Maarten van der Weijden doet aanval op het wereldrecord 24-uur zwemmen

WASPIK - Zwemmer Maarten van der Weijden gaat volgende week een officiële aanval doen op het wereldrecord lange afstandzwemmen. Om het wereldrecord zwemmen in 24-uur tijd te verbreken moet Maarten van der Weijden meer dan 101,9 kilometer afleggen. De in Waspik wonende olympisch kampioen gaat maandagavond 22 mei van start en hoopt 24 uur later te finishen met minimaal 102 gezwommen kilometers in de armen.

Het huidige wereldrecord zwemmen werd in 1989 neergezet door de Zweed Anders Forvass. Om in het Guinness Book of World Records te komen, moet Van der Weijden 4080 baantjes zwemmen op een 25-meterbaan. De poging om het wereldrecord te verbreken vindt plaats bij SwimGym in Amsterdam.



Tijdens zijn 24-uur durende zwemtocht gezelschap krijgt Van der Weijden gezelschap van de olympisch kampioenen Ranomi Kromowidjojo, Ferry Weertman en Inge Dekker. Lange afstandszwemmer Marcel Schouten en presentator Beau van Erven Dorens zullen ook deels met hem meezwemmen.



Dit gaat pijn doen

Van der Weijden over zijn recordpoging: “Kilometer voor kilometer, baan voor baan en slag voor slag zal ik deze uitdaging volbrengen. Niet wetende hoeveel barrières en pijn ik ondanks de vele trainingsuren zal tegenkomen."



Met de recordpoging wil Van der Weijden, die zelf op 19-jarige leeftijd de diagnose leukemie kreeg, aandacht vragen voor de 100.000 Nederlanders die elk jaar de diagnose kanker krijgen. Door een succesvolle behandeling, waarbij het onderzoek gefinancierd is door KWF Kankerbestrijding, kon Maarten herstellen.



In 2008 behaalde hij tijdens de Olympische Spelen in Beijing goud in het open water zwemmen (10 km). De wereldrecordpoging is volgende week ook rechtsreeks te volgen op de website van de zwemmer.