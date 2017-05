3500 incidenten in psychiatrische instelling, agressie staat bovenaan

EINDHOVEN - Vorig jaar hebben zich bij de GGzE, de psychiatrische instelling in Eindhoven, bijna 3500 incidenten voorgedaan. Dit is een stijging van veertig procent ten opzichte van 2015. In veruit de meeste gevallen, 66 procent om precies te zijn, ging het om agressie. Dit blijkt uit het jaarverslag van de GGzE.

De opstellers wijten de toename aan het beter melden van incidenten en het daadwerkelijk meer voorkomen van dit soort voorvallen.Verdere details over wat er allemaal is misgegaan, staan er niet in het verslag. De incidenten kunnen dus te maken hebben met individuele cliënten en medewerkers, tussen cliënten onderling en tussen cliënten en medewerkers.



Veel aandacht

Er wordt aan de constateringen toegevoegd dat de incidenten gepaard gingen met 'negatieve media-aandacht’. En dat mede als gevolg van die publicaties een groot aantal verbetermaatregelen is ingezet. Met name Omroep Brabant heeft heel veel aandacht besteed aan misstanden bij vooral de Woenselse Poort, de tbs-afdeling van de GGzE. Het leverde de omroep de Gouden NL Award op.



Van alle cliënten van de GGzE wordt het meest geklaagd door die van de Woenselse Poort: 61 procent van de 304 klachten die vorig jaar zijn ingediend bij de interne klachtencommissie kwam van de tbs-afdeling. Het aantal gegronde klachten is overigens gedaald.



Kritisch blijven kijkenDe Centrale Cliënten Raad laat in het jaarverslag opnemen dat het tevreden is over de uitvoering van het verbeterplan bij de Woenselse Poort, maar ook dat ‘we een vinger aan de pols houden.’ Hennie Driessen van de Ondernemings Raad meldt dat ‘we onszelf duidelijker moeten positioneren en beter moeten signaleren. We kunnen wel denken dat er transparantie is, maar we zullen vooral kritisch moeten kijken of dat ook echt zo is.’



Ook de Raad van Toezicht steekt in het jaarverslag de hand deels in eigen boezem: “Signalen over wat er rondom de Woenselse Poort heeft gespeeld, hebben de Raad van Toezicht niet tijdig bereikt. Mensen weten blijkbaar onvoldoende dat als ze zich niet genoeg gehoord voelen door directie en Raad van Bestuur ze ook rechtstreeks contact met ons kunnen opnemen. Maar vergeet niet dat de Woenselse Poort maar twintig procent van de totale organisatie uitmaakt. De overige tachtig procent van de GGzE zijn onderbelicht geraakt.”



Winst

In het jaarverslag staat overigens ook dat de instelling het afgelopen jaar met een winst van een half miljoen euro heeft afgesloten. Toch is de leiding ook op dit gebied niet tevreden: “Om iedereen ook in de toekomst de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is, moet het zorgbudget nu wel écht anders ingezet worden. Maar liefst 25 procent van het zorgbudget wordt uitgegeven aan de verantwoording van de zorgactiviteiten.”